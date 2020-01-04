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صور.. تشاتشيتش يعالج أخطاء بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

 

وخاض الفريق مرانًا قويا بالملعب الفرعي للدفاع الجوي تحت قيادة المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش الذي حاول علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال لقاء حرس الحدود الأخير في الدوري والذى انتهى بفوز الحرس بهدف دون رد.

 

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

 

فى سياق أخر، كان مسئولو بيراميدز تلقوا عرضًا رسميًا من نادى ألانيا سبور الذي يقع في المركز السادس بجدول الدوري التركى، من أجل ضم البوركينى إيرك تراورى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز، أن نادى ألانيا التركى عرض 500 ألف دولار لضم تراورى من بيراميدز لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية اشرائه نهائيًا، على أن يكون ثمن شرائه من بيراميدز في حالة الاتفاق على ذلك 2 ونصف مليون دولار.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة نادي بيراميدز مصير العرض التركى المقدم لتراورى، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفريق، ويعانى بيراميدز من عدم وجود أماكن فى قائمته لقيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

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