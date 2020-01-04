سوبر كورة.. لعنة عمرها 814 يوما تطارد الزمالك أمام طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق نادي الزمالك إلى ملعب غزل المحلة بعد فترة كبيرة من الغياب وذلك لمواجهة فريق طنطا، وهو اللقاء المقرر له غدا الأحد الموافق يوم 5 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة رقم 12 من الدوري المصري الممتاز. ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 18 نقطة في المقابل يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط. ويملك الزمالك ذكرى سيئة على نفس الملعب عمرها 814 يوما تعرف عليها من هنا وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا غدا الأحد، وضمت قائمة الفريق كلا من :- Advertisements محمد عواد - محمد صبحى - محمد فتحى فى حراسة المرمى محمد عبدالغنى - محمد عبد السلام- حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى فى خط الدفاع محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - محمد اوناجم - مصطفى فتحى - كريم بامبو - اشرف بن شرقى - اسلام جابر - امام عاشور فى خط الوسط عمر السعيد فى خط الهجوم وفرر كارتيرون استبعاد الثلاثى محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافى ومصطفى محمد من قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم بالمنصورة استعدادا للقاء طنطا المقرر له غدا الأحد فى الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري.

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