شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب اليد لخطف تذكرة طوكيو 2020 من بوابة تونس ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر لكرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبيرتو جارسا بكل قوته إلى خوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية التى ستستضيفها تونس خلال الفترة من 15 و حتى 25 يناير الجارى و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ويواصل منتخب مصر معسكراته المغلقة فى أوروبا والتى يتخللها لقاءات ودية قوية، حيث يخوض الفراعنة المواجهة الودية التاسعة مع السويد غدا الأحد .

وشهدت مواجهتى صربيا دمج عناصر المحترفين الكبار مع الناشئين الحاصلين على كأس العالم بمقدونيا فى عام 2019 الماضى و برونزية العالم للشباب بإسبانيا من قبلها من أجل وقوف الأسبانى جارسيا المدير الفنى للمنتخب على نقاط القوة و الضعف لدى اللاعبين للوصول إلى التشكيل الأمثل الذى سيعتمد عليه فى أمم أفريقيا .

قبل توجه منتخب اليد إلى السويد أمس الجمعة ،خاض مواجهتين أمام صربيا فاز فى الأولى و خسر فى الثانية ، بعد أن خاض 6 مواجهات فى القاهرة امام كلا من البرتغال فى مواجهتين ثم السعودية و أخيرا العراق .

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خوض منتخب مصر معسكر صربيا بدعوة من الاتحاد الصربى لكرة اليد الذى يحتفل بمرور 70 عاما على تأسيس اتحاد كرة اليد هناك، بالإضافة إلى أن دعوته لمواجهة منتخب مصر تأتى فى إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة الأمم الأوروبية التى تنطلق منافساتها منتصف الشهر المقبل أيضا وتقام مبارياتها فى ثلاثة دول هى النمسا وسويسرا والسويد.

ويشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف من أجل استعداد المنتخب لأمم أفريقيا ، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.