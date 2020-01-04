شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحي يطير لألمانيا نهاية الأسبوع الحالي لإجراء جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير عماد فتحى لاعب وسط المصري البورسعيدي إلى العاصمة الألمانية برلين نهاية الأسبوع الحالي وذلك تمهيدًا لإجرائه جراحة الرباط الصليبي لدى البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر أحد أكبر المتخصصين في إجراء تلك الجراحة بأوروبا والذي كان قد أجرى تلك العملية لعدد من اللاعبين المصريين وكان آخرهم محمد محمود لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي.

كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعت المصري بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني وهي المباراة التي أقيمت على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من ديسمبر الماضي وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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من المقرر أن يقضي اللاعب فترة نقاهته بعد إجراء الجراحة بأحد المراكز الطبية المتخصصة ببرلين قبل أن يعود إلى مصر لبدء برنامجه التأهيلي الذي يبدأ بعد نحو شهر تقريبًا.

فى سياق مختلف يغيب النيجيري أوستن أموتو مهاجم المصري البورسعيدى عن مباراة فريقه المقبلة بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربي المقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق السابع من يناير الجاري بعد حصوله على الانذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام سموحة والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يقود الفلسطينى محمود وادى الخط الهجومى للفريق البورسعيدى فى لقاء الإنتاج الحربى فى اللقاء الذى يبحث فيه المدير الفنى على الثلاث نقاط من أجل مواصلة العروض الجيدة والدخول فى زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى بعدما حقق الفريق انتصارين غاليين على حساب طلائع الجيش بهدف مقابل للاشئ وسموحه بهدفين مقابل هدف وهو ما رفع رصيده إلى 14 نقطة .