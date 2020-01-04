شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 4 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 4 / 1 / 2019 شهت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلى يربط مصير صلاح محسن بالتعاقد مع ايليكى فى الشتاء

يربط مسئولو النادي الأهلى الموافقة على رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق معاراً لأحد الأندية التي طلبت ضمه، بالنجاح في ضم النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتلقى النادي الأهلي عروضاً من عدده أندية لاستعارة صلاح محسن أبرزها من سموحة وإنبي حتى نهاية الموسم، في ظل عدم مشاركته مع الفريق الأحمر بشكل منتظم منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق.

بطاقة كهربا فين يا ولاد الحلال.. أفيس يطمئن الأهلى واتحاد الكرة ينفى وصولها

مازالت أزمة بطاقة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى الجديد، مُشتعلة فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، خاصة أن الساعات الماضية شهدت تباين المعلومات بشأن هذه البطاقة.

الأهلي يطمأن على تأهيل سعد سمير بعد جراحة "أكيلس" فى ألمانيا

Advertisements

حرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على التواصل مع سعد سمير مدافع الفريق المتواجد فى ألمانيا والذى يخضع للمرحلة الأولى من فترة العلاج بعد إجراء جراحة وتر أكيلس؛ للاطمئنان على حالته ومتابعة برنامجه العلاجى قبل عودته إلى القاهرة، وبدأ مدافع الفريق تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى الجراحة، على أن يستكمل برنامجه العلاجى داخل النادى بعد العودة إلى القاهرة.

يؤدى محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، المرحلة الأخيرة فى برنامجه التأهيلى، تمهيداً لمشاركته فى مران الفريق الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة التى تشهد خوض العديد من المباريات المهمة على الصعيدين المحلى والأفريقى، وتعرض وحيد لكدمة قوية فى وجه القدم.