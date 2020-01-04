شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. رئيس طنطا يجتمع باللاعبين قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجتمع فايز عريبى رئيس مجلس ادارة نادى طنطا بلاعبى الفريق قبل مواجهة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى غدا الاحد لحسهم على تقديم مستوى جيد و الخروج بنتيجة إيجابية لارضاء جمهور السيد البدوى .

وقرر فايز عريبى تأجيل توقيع أى عقوبات على لاعبى الفريق خلال المرحلة الحالية تشجيعا من مجلس ادارة النادى على العودة مرة أخرى لتصحيح المسار و إظهار أداء جيد و حصد أكبر عدد من النقاط فى المباريات المقبلة فى بطولة الدورى المصرى .

وقدم على فرج حارس مرمى فريق طنطا اعتذارا للجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين و اللاعبين زملائه عقب الاحداث التى جرت خلال الفترة المقبلة .

ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى، ويستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .