فيديو .. رئيس طنطا يجتمع باللاعبين قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجتمع فايز عريبى رئيس مجلس ادارة نادى طنطا بلاعبى الفريق قبل مواجهة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى غدا الاحد لحسهم على تقديم مستوى جيد و الخروج بنتيجة إيجابية لارضاء جمهور السيد البدوى .
وقرر فايز عريبى تأجيل توقيع أى عقوبات على لاعبى الفريق خلال المرحلة الحالية تشجيعا من مجلس ادارة النادى على العودة مرة أخرى لتصحيح المسار و إظهار أداء جيد و حصد أكبر عدد من النقاط فى المباريات المقبلة فى بطولة الدورى المصرى .
وقدم على فرج حارس مرمى فريق طنطا اعتذارا للجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين و اللاعبين زملائه عقب الاحداث التى جرت خلال الفترة المقبلة .
ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى، ويستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .
أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا قائمة الفريق التى تخوض مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى المقرر لها غدا الاحد على ملعب ستاد غزل المحلة .
وجاءت القائمة طنطا كالتالى : محمد فتحى ، على فرج ، محمد العشرى ، حسام غالى ، سليمان عبدربه ، أحمد قطاوى ، محمد الشاذلى ، محمد حسام ، عبدالرحمن الدح ، أحمد فهمى ، وليد عادل ، محمود كابونجا ، محمد أونش ، إيهاب سمير ، أحمد الشناوى ، أحمد الألفى ، ماريو بيرنارد ، تاديوا لوانجا .كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباراة الزمالك أمام طنطا غداً فى الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى، سيديرها طاقم حكام مصرى، بعدما رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك، سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.
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