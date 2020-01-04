شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسلاح الشيش يتأهل الى دور الـ16 من بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل نجم منتخب مصر فى سلاح الشيش محمد حمزة المصنف أول عالميا إلى دور الـ 16 فى كأس العالم لسلاح الشيش بإيطاليا بعد الفوز علي بطل فرنسا 15/6 ، و يسعى حمزة الى مواصلة مشوار دفاعة عن التصنيف العالمى بعد تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى .

وتوج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب فى ايطاليا وبرونزية كأس العالم ببولندا .

وتشارك مصر فى كأس العالم لسيدات سيف المبارزة المقرر انطلاقه يوم الخميس القادم بقائمة تضم كلا من اللاعبات كلا من ، أية مهدى و ناردين إيهاب و سارة نونو و شيرويت جابر ، حيث أكد أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح على سفر البعثة فجرالثلاثاء .

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و يسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .

كما يتواجد حاليا سيف المبارزة رجال فى معسكر مغلق بألمانيا استعدادا لكأس العالم المقررانطلاقه الخميس القادم أيضا على صعيد الفردى و الفرق والذى يضم فى صفوفه اللاعب أيمن فايز صاحب ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة .