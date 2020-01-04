شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسلاح الشيش يتأهل الى دور الـ16 من بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
وتوج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب فى ايطاليا وبرونزية كأس العالم ببولندا .
وتشارك مصر فى كأس العالم لسيدات سيف المبارزة المقرر انطلاقه يوم الخميس القادم بقائمة تضم كلا من اللاعبات كلا من ، أية مهدى و ناردين إيهاب و سارة نونو و شيرويت جابر ، حيث أكد أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح على سفر البعثة فجرالثلاثاء .
و يسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .
كما يتواجد حاليا سيف المبارزة رجال فى معسكر مغلق بألمانيا استعدادا لكأس العالم المقررانطلاقه الخميس القادم أيضا على صعيد الفردى و الفرق والذى يضم فى صفوفه اللاعب أيمن فايز صاحب ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة .
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