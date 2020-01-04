شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت : لابد من معاقبة الحكم المخطأ وماني سيتفوق على صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع على المنافسة الشرسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019 بين ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ونجم مانشستر سيتي رياض محرز، حيث قال إن النجم السنغالي سيتوج بالجائزة هذا العام.

أوضح شلتوت خلال لقاء تليفزيوني بقناة النادي الأهلي مساء اليوم السبت، أن ساديو ماني نجم ليفربول سيتفوق على محمد صلاح وسيتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، خاصة أنه وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أفريقيا 2019، بل أن الفرعون المصري سيحل في المركز الثاني.

وفي سياق مختلف تحث شلتوت عن التحكيم المصري، حيث قال إنه لابد من معاقبة الحكام الذين يخطئون في قرارتهم بمباريات الدوري، حتى يسود مبدأ الثواب والعقاب وتقل الأخطاء التحكيمية بشكل كبير.

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رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.

كان مجلس إدارة الزمالك ، قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى فى هذا الشأن.

وشدد الزمالك رفضه التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.