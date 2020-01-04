صور.. استعدادات لاعبى الأهلى الأخيرة لمباراة أف سى مصر فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى صور لاعبى فريق الكرة قبل أنطلاق المران الرئيسى بملعب مختار التتش استعدادا لمباراة أف سى مصر فى بطولة الدورى المصرى . وأعلن الأهلى منذ قليل عن وصول بطاقة كهربا، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، عقب انتهاء اجراءات قيده فى اتحاد الكرة، وكان رينيه فايلر المديرالفنى، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. في الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - علي معلول. Advertisements خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - محمود عبدالمنعم «كهربا». خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - وليد أزارو- صلاح محسن. ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا ، ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار.

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