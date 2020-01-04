شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أسطورة و3 تجارب فاشلة.. ذكريات رقم 26 قبل كهربا في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان من نصيب محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للنادي الأهلي، ارتداء القميص رقم 26 في القلعة الحمراء، وهو رقم حظيً بشعبية كبيرة في بداية الألفية الجديدة، لكن تراجعت أسهمه أخر 10 سنوات بشكل كبير.

الغريب أن أثنين من أربعة لاعبين سابقين إرتدوا رقم 26 في الأهلي، استقر بهم الحال بعدها في الزمالك، ليكون كهربا ثالث لاعب يرتدي نفس الرقم ويلعب للقطبين.

لمعرفة تاريخ الرقم 26 في الأهلي خلال الألفية الجديدة اضغط هنا

ودخل كهربا قائمة الفريق الأحمر للمرة الأولى هذا الموسم لمواجهة فريق نادى مصر غدا الأحد ضمن منافسات الجولة رقم 12 من الدوري المصري الممتاز.

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وفي حالة مشاركة كهربا غدا أمام أف سي مصر سيصبح اللاعب رقم 25 الذي يشارك مع الأهلي في مسابقة الدوري هذا الموسم ورقم 27 هذا العام في جميع المسابقات.

وشارك مع الأهلي هذا الموسم في الدوري كل من: 1- محمد الشناوي،2- علي معلول، 3-أيمن أشرف، 4-سعد سمير، 5-محمود متولي، 6- رامي ربيعة، 7- أحمد فتحي، 8- محمد هاني، 9- محمود وحيد، 10- ياسر إبراهيم، 11- عمرو السولية، 12- محمد مجدي أفشة، 13- أليو ديانج، 14-حسام عاشور، 15- حمدي فتحي، 16- رمضان صبحي، 17- وليد أزارو، 18-حسين الشحات، 19-جونيور أجاي، 20- مراون محسن، 21- أحمد الشيخ، 22- صلاح محسن، 23- وليد سليمان، 24-جيرالدو.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي المقاولون العرب.