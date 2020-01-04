اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 4 / 1 / 2020

وتعرض محمود "جنش" للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتسببت فى غيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر، حيث عاد مؤخراً إلى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الخاص به وشهدت الفترة الأخيرة انتظام جنش فى التدريبات الجماعية للفريق من جديد بعد خوض برنامج تدريبى خاص.

الزمالك يرفض عودة حمدى النقاز بعد شكوى الفيفا

رفض مسؤولوالزمالك عودة التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، خلال الفترة الجارية بعد انقطاعه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، وإعلانه فسخ عقده مع الفريق الأبيض من طرف واحد بداعى عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يؤكد مسؤولو الزمالك عدم صحة حديثه والتأكيد على حصوله على ما يقرب من 50% من قيمة عقده.

وشهدت الفترة الماضية تأكيدات أن حمدى النقاز تواصل مع إدارة الزمالك لبحث إمكانية عودته من جديد خاصة بعدما نما لعلم اللاعب أن موقفه معقد، وأن الإيقاف والغرامة المغلظة فى انتظاره، خاصة بعد إعلان إدارة الزمالك أن مستحقات اللاعب تبلغ 425 ألف دولار سنوياً بعد خصم الضرائب تم الاتفاق فى العقد أن يحصل عليهما على 4 دفعات الأولى فى شهر أغسطس الماضى، وهى التى حصل عليها بالفعل بل وحصل اللاعب بشكل مبكر على دفعة شهر يناير الجارى، فى الوقت الذى يتبقى قسطين الاول مستحق فى شهر أبريل القادم والأخر فى شهر يوليو.

وعقب طرح مسألة عودة النقاز حدث رفض قاطع من قبل مسؤولى الزمالك لعودة اللاعب من جديد، خاصة أن الإدارة البيضاء ترى أنه لا حاجة لخدماته الفنية من ناحية، بالإضافة لتأكيد المستشار القانونى للنادى الأبيض أن النادى قد يحصل على مبلغ يفوق الـ2 مليون ونصف دولار حال استمرار الشكوى المقدمة ضد اللاعب فى الفيفا، وهى قيمة عقده بالإضافة لمبلغ مالى إضافى.