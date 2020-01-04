اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 4 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 4 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة الفريق لمواجهة طنطا التى ستجمع الفريق الأبيض مع أبناء السيد البدوى، على ستاد غزل المحلة، فى اللقاء الذى سينطلق فى الخامسة من مساء غداً الأحد، فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
كارتيرون يستبعد 4 أساسين والونش أمام طنطا.. وضم ناشئين وعودة جمعة وفتحى
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بصورة رسمية عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة طنطا غداً الأحد، التى ستقام باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز، والتى يخوضها الأبيض لمواصلة الانتصارات بعد تحقيق الفوز مؤخراً أمام أسوان بثنائية نظيفة فى الجولة الماضية من منافسات البطولة.وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:
محمد عواد - محمد صبحي - محمد فتحي في حراسة المرمى.
محمد عبدالغني - محمد عبد السلام- حسام عبد المجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى في خط الدفاع.
محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور فى خط الوسط.
عمر السعيد فى خط الهجوم.
جنش يصل السعودية لأداء مناسك العمرة قبل العودة للمشاركة مع الزمالك
وصل محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، إلى السعودية برفقة أسرته لأداء مناسك العمرة قبل العودة للانتظام مجدداً فى التدريبات الجماعية للفريق والمُشاركة فى مباريات الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما تماثل "جنش" للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر وأدت إلى ابتعاده عن فريقه طوال الفترة الماضية.
وتعرض محمود "جنش" للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتسببت فى غيابه عن الملاعب لمدة ستة أشهر، حيث عاد مؤخراً إلى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الخاص به وشهدت الفترة الأخيرة انتظام جنش فى التدريبات الجماعية للفريق من جديد بعد خوض برنامج تدريبى خاص.
الزمالك يرفض عودة حمدى النقاز بعد شكوى الفيفا
رفض مسؤولوالزمالك عودة التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، خلال الفترة الجارية بعد انقطاعه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، وإعلانه فسخ عقده مع الفريق الأبيض من طرف واحد بداعى عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يؤكد مسؤولو الزمالك عدم صحة حديثه والتأكيد على حصوله على ما يقرب من 50% من قيمة عقده.
وشهدت الفترة الماضية تأكيدات أن حمدى النقاز تواصل مع إدارة الزمالك لبحث إمكانية عودته من جديد خاصة بعدما نما لعلم اللاعب أن موقفه معقد، وأن الإيقاف والغرامة المغلظة فى انتظاره، خاصة بعد إعلان إدارة الزمالك أن مستحقات اللاعب تبلغ 425 ألف دولار سنوياً بعد خصم الضرائب تم الاتفاق فى العقد أن يحصل عليهما على 4 دفعات الأولى فى شهر أغسطس الماضى، وهى التى حصل عليها بالفعل بل وحصل اللاعب بشكل مبكر على دفعة شهر يناير الجارى، فى الوقت الذى يتبقى قسطين الاول مستحق فى شهر أبريل القادم والأخر فى شهر يوليو.
وعقب طرح مسألة عودة النقاز حدث رفض قاطع من قبل مسؤولى الزمالك لعودة اللاعب من جديد، خاصة أن الإدارة البيضاء ترى أنه لا حاجة لخدماته الفنية من ناحية، بالإضافة لتأكيد المستشار القانونى للنادى الأبيض أن النادى قد يحصل على مبلغ يفوق الـ2 مليون ونصف دولار حال استمرار الشكوى المقدمة ضد اللاعب فى الفيفا، وهى قيمة عقده بالإضافة لمبلغ مالى إضافى.
الزمالك يتراجع عن إعارة محمد عواد في ميركاتو الشتاء
تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة إعارة محمد عواد حارس مرمي الفريق في يناير الجاري، رغم أن إقتراحاً قوياً كان قد تم طرحه خلال الفترة الماضية بإعارة الحارس في ظل تألق محمد أبو جبل وعودة جنش من الإصابة وتألق محمد صبحي مع المنتخب الاوليمبي، وجاء سبب تراجع الزمالك عن فكرة اعارة محمد عواد في يناير لان القائمة الافريقية يتواجد بها الحراس الثلاثة عواد وأبو جبل وصبحي، ولن يتمكن الزمالك من قيد جنش في قائمته الافريقية حتي نهاية دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي حتي لا يكمل الفريق مباريات دوري ابطال افريقيا بحارسين فقط لذا إستقر الأمر داخل القلعة البيضاء على عدم إعارة عواد رغم وصول عروض شفهية من أندية محلية وخارجية أبدت رغبتها في ضم حارس الزمالك الذى سبق له خوض تجربة إحترف خارجي بنادي الوحدة السعودي.
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