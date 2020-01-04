شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سر عدم قيد كهربا في الأهلي حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتمكن النادي الأهلي حتى الآن، من قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد، في قائمة الفريق رغم وصول البطاقة الدولية للاعب مقر اتحاد الكرة عصر اليوم السبت.

وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل قادمًا من نادي أفيس البرتغالي بعدما دفع الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أفيس وقيمته 400 ألف دولار.

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وانخفضت القيمة التسويقية للاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا بشكل لافت بعد رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بفسخ العقد والانتقال لخوض تجربة في الدوري البرتغالي، ثم الانتقال للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبلغت قيمة كهربا التسويقية مبلغ 2.2 مليون يورو أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري، لتنخفض عند توقيعه للأهلي إلى 1.5 مليون يورو أي ما يعادل 27 مليون جنيه مصري، لتبلغ خسائر كهربا من الرحيل عن الزمالك 13 مليون جنيه.

وحسب موقع ترانسفير ماركت الألماني المختص بالقيم التسويقية للاعبين، فإن كهربا بدأ في إنبي موسم 2012 وكانت قيمته التسويقية 25 ألف يورو، ووصلت إلى 750 ألف يورو في عام 2014، وبانتقاله للزمالك في موسم 2016 بلغت قيمة اللاعب مليون و200 ألف يورو، وفي فترة احترافه بصفوف اتحاد جدة السعودي بلغت القيمة التسويقية ذروتها بقيمة 2.3 مليون يورو، ثم تنخفض انخفاضا طفيفا بعودة اللاعب للزمالك لتصل الى 2.2 مليون يورو وتتراجع بشكل لافت عقب فسخ عقده مع الزمالك إلى 1.5 مليون يورو.