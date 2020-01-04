شكرا لقرائتكم خبر عن "صور و فيديو".. الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق نادى الزمالك لكرة اليد مواليد 2002 بلقب كأس مصر بعد تغلبه في المباراة النهائية علي منافسه سبورتنج السكندري بصعوبة وبفارق هدف واحد 26/27 .

فيما حصل فريق نادي الأوليمبي السكندري علي المركز الثالث بعد تغلبه علي نادي الشمس بنتيجة 29 / 28 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وقام عمرو فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بتوزيع كأس البطولة والميداليات علي الفائزين في حضور سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد .

واحتفل لاعبى الفريق الأبيض بالكأس مع عدد من الجماهير الحاضرة و التقطا العديد من الصور وسط فرحة عارمة .

ويشهد دورى محترفى كرة اليد حاليا فترة توقف لاستعداد المنتخب الأول لخوض أمم أفريقيا المقرر اقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 25 يناير الجارى بتونس .

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد من قبل ،انطلاق منافسة المرحلة النهائية بدورى المحترفين يوم 6 فبراير المقبل لتحديد البطل.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية حتى الأن برصيد 59.5 نقطة

بينما تأهل الأهلى ايضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين.