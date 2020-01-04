كوليبالي يوجه رسالة لجماهير النجم بعد عودته للمشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بعد العودة للمشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، موجها الشكر لجماهير "ليتوال".

وكتب كوليبالي عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد تدوين ظهوره الأول مع النجم الساحلي في مواجهة النادي الإفريقي التي انتهت (1-1)، السبت: "سعيد بالعودة من الإصابة بعد سبعة أشهر".

وأضاف: "من المخيب للآمال عدم حصد الثلاث نقاط اليوم، لكن ردة الفعل كانت جيدة من الفريق للحصول على نقطة، وأتوجه بشكر خاص لجميع مشجعي النجم الساحلي".

ورد كوليبالي بكلمة واحدة على مطالبات مشجعيه عبر تويتر بالتسجيل في اللقاء المقبل للفريق أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا قائلا: "قريبًا"

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ويتصدر النجم الساحلي حاليًا المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا بست نقاط أمام النادي الأهلي المتساوي معه بنفس الرصيد.

وكان الأهلي أعلن انتهاء أزمة لاعبه السابق كوليبالي بعدما توصلت إدارة النادي التونسي لاتفاق مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وعلم يلا كورة أن مسؤولي النجم سيقسطون المبلغ البالغ 1.450 مليون دولار، على 3 مراحل كالتالي: 500، 500، 450 خلال سنة ونصف.

يُذكر أن كوليبالي (25 عامًا) انضم للأهلي عام 2017، لكنه رحل بشكل مفاجئ دون الحصول على استغناء، قبل أن ينضم إلى النجم الساحلي في مايو الماضي حيث وقّع على عقد لمدة أربع سنوات.