النصر يتوج بالسوبر السعودي لأول مرة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توج نادي النصر بلقب السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بعد تخطي التعاون في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وحسم اللقب لصالح فريقه النصر بالفوز بركلات الترجيح على التعاون، بعدما انتهت المواجهة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخلال وقت المباراة الأصلي الذي انتهى بهدف لكل فريق، تقدم التعاون في الدقيقة 18 عن طريق ليندر تاوامبا قبل أن يتعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر في الدقيقة 58.

واستطاع العالمي الفوز بالمباراة عن طريق حسم ركلات الجزاء لصالحه بنتيجة 5-4 ، ليتوج بلقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه.