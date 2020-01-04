تعرف على حكام مواجهتي الأهلي أمام نادي مصر.. والزمالك في مواجهة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، عن أسماء حكام مباريات الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام لإدارة مواجهة الأهلي أمام نادي مصر الحكم محمد عادل ويعاونه كل من احمد حسام طه ورجب محمد، وشريف حسن حكما رابعا

واسندت مهمة مباراة الزمالك وطنطا، للحكم إبراهيم نورالدين ويعاونه كل من شريف عبد الله وهاني خيري ومحمد محمود عبد الله حكما رابعا.

ويدير مواجهة المقاولون والمقاصة تحكيميًا أحمد حمدي ويعاونه كل من أسامة السيد وماجد المليجي، وصالح سلامه حكما رابعا.