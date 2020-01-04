وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله للدوري السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: نفى عبد الرحمن مجدي، وكيل أعمال صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، ما تردد مؤخرًا بشان اقتراب رحيل اللاعب للدوري السوداني. وكتب مجدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "لم يتم طرح فكرة انتقال صالح جمعة للدوري السوداني". Advertisements وأضاف: "بشكل عام، الفكرة غير واردة". وعلم الخليج 365 أن الأهلي أبلغ صالح جمعة بشكل رسمي بالبدء في البحث عن عرض خارجي له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. يُذكر أن صاحب الـ26 عاما لا يلعب مع الأهلي تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر رغم قيده في القائمة الإفريقية للفريق.

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