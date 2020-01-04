فولهام يُقصى استون فيلا من كأس الاتحاد بمشاركة المحمدي وتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
خرج أستون فيلا من كأس الاتحاد الانجليزي، مساء اليوم السبت، عقب الهزيمة من فولهام الناشط في دوري "تشامبيونشيب" بنتيجة 2-1 اليوم السبت ضمن دور الـ64 من عمر المسابقة على ستاد كرافين كوتاج.
وشارك أحمد المحمدي في المباراة بالكامل، بينما تواجد تريزيجيه كبديل في الربع ساعة الأخير من المباراة لكن لم يتمكن أي منهما من صناع الفارق في النتيجة.
وسجل أنتوني كونكارت بالهدف الأول لفولهام في الدقيقة 54، قبل أن يعادل أنور الغازي النتيجة لاستون فيلا في الدقيقة 63.
وتمكن فولهام من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 74 عن طريق تصويبة من هاري آرتر من خارج منطقة الجزاء ليتأهل الفريق إلى دور الـ32.
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