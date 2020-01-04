رسميًا.. هداف الدوري ينتقل إلى إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
أعلن رئيس مجلس إدارة إنبي زكريا السيد، التعاقد مع مهاجم نادي بيراميدز أحمد علي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأضاف رئيس إنبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أن أحمد علي مهاجم جيد وسيفيد الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكشف رئيس النادي البترولي أن هدف ناديه التعاقد مع لاعبين سوبر خلال الفترة الحالية من أجل الارتقاء بنتائج الفريق.
أحمد علي استطاع الموسم الماضي أن يحصل على لقب هداف الدوري المصري مع فريقه السابق المقاولون العرب بتسجيله 18 هدفًا.
وكان أحمد علي انتقل إلى صفوف بيراميدز خلال الصيف الماضي إلا أنه لم يشارك بصورة مستمرة بعد خلافه مع مدرب الفريق السابق سبيستيان ديسابر.
ويحتل إنبي المركز الثامن حاليًا في جدول الدوري برصيد 15 نقطة حيث يبتعد الفريق البترولي عن المربع الذهبي بثلاث نقاط فقط باحتلال الزمالك المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
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