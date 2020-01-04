باهر المحمدي يعلن انتهاء أزمته مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن باهر المحمدي، قائد الإسماعيلي، التراجع عن رغبته في الرحيل، مؤكدًا استمراره في صفوف الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وكانت أزمة قد نشبت مؤخرا بسبب تصريحات باهر المحمدي لوسائل الإعلام بشأن رغبته في الرحيل عن الإسماعيلي للاحتراف الخارجي.

وقال باهر في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورتس": "لن أرحل، الإسماعيلي هو بيتي، كان لديّ رغبة في خوض تجربة الاحتراف مثل أي لاعب، لكن النادي تمسك بي للحاجة الفنية واحترمت رغبة مجلس الإدارة".

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وأضاف: "متواجد في الإسماعيلي ومنتظم حاليا في تدريبات الفريق، حيث نستعد لمواجهة قوية أمام بيراميدز".

وأتم صاحب الـ23 عاما قائلا: "لا يوجد أي أزمة، أنا لاعب محترف في الفريق، وصلني عرض خارجي وعرضته على مجلس الإدارة، لكن النادي تمسك بي وسأستمر مع الإسماعيلي".

يُذكر أن الإسماعيلي طبّق اللائحة على المحمدي بتوقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 200 ألف جنيه لعدم امتثاله للتحقيق من قبل الإدارة القانونية، بعد إعلان رغبته في الرحيل وتأكيده على تلقي النادي عروض رسمية.