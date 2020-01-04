المصري يفقد أوموتو أمام الإنتاج الحربي

يغيب النيجيري أوستين أموتو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي والتي تقام يوم الثلاثاء في تمام الخامسة مساءا على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الدوري الممتاز. ويأتي غياب أوموتو بسبب حصوله على الانذار الثالث بمباراة فريقه المصري امام وادي دجلة في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

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