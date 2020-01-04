بهاء مجدي يعود للمشاركة في تدريبات المصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم عودة اللاعب بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية وذلك بعد غياب استمر لما يقرب من خمسة عشر

يوما منذ إصابته بشد خلال مباراة الجولة التاسعة من الدوري والتي جمعت بين المصري وبيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.وحرص ايهاب جلال المدير الفني للمصري على الاجتماع باللاعب بحضور طبيب الفريق الدكتور هشام مصطفى وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية اللاعب لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمع الفريق بنظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس.