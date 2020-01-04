شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم عودة اللاعب بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية وذلك بعد غياب استمر لما يقرب من خمسة عشريوما منذ إصابته بشد خلال مباراة الجولة التاسعة من الدوري والتي جمعت بين المصري وبيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وحرص ايهاب جلال المدير الفني للمصري على الاجتماع باللاعب بحضور طبيب الفريق الدكتور هشام مصطفى وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية اللاعب لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمع الفريق بنظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس.
كانت هذه تفاصيل خبر بهاء مجدي يعود للمشاركة في تدريبات المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.