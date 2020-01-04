عماد فتحي في ألمانيا نهاية الأسبوع الحالي لإجراء جراحة الرباط الصليبي

يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين نهاية الأسبوع الحالي عماد فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك تمهيدًا لاجراءه جراحة الرباط الصليبي لدى البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر أحد أكبر المتخصصين في إجراء تلك الجراحة بأوربا والذي كان قد أجرى تلك العملية لعددمن اللاعبين المصريين وكان آخرهم محمد محمود لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي.
المصري بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني وهي المباراة التي أقيمت على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من ديسمبر الماضي وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعت
هذا ومن المقرر أن يقضي اللاعب فترة نقاهته بعد إجراء الجراحة بأحد المراكز الطبية المتخصصة ببرلين قبل أن يعود إلى مصر لبدء برنامجه التأهيلي الذي يبدأ بعد نحو شهر تقريبًا.
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