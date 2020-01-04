برنامج علاجي لأحمد جمعة مهاجم المصري

يبدأ أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى وذلك لعلاجه من تداعيات إصابته برشح في الركبة كان قد تعرض له قبل نحو

شهر.هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعدد من الجلسات العلاجية التي يتم خلالها حقن الركبة بالبلازما ، حيث ستستمر تلك الجلسات لنحو ثلاثة أسابيع ، قبل أن يبدأ اللاعب في ممارسة تدريبات التقويات والعدو الخفيف في الفترة التي تسبق انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمباراته أمام جزر القمر بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون العام المقبل وهو الأمر الذي أدى لغيابه عن مباريات المصري الماضية بالدوري والكونفيدرالية.