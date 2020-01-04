النصر بطلًا للسوبر السعودي على حساب التعاون للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق النصر بلقب السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه على حساب نظيره التعاون، بعد الفوز بنتيجة «5-4»، بركلات الترجيح، عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله

تقدم التعاون بالهدف الأول عبر لاعبه الكاميروني ليندر تاوامبا، في الدقيقة 18، قبل أن يدرك النصر التعادل عبر لاعبه عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 58، لينتهي وقت اللقاء الأصلي بالتعال الإيجابي ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أعلنت فوز النصر وتتويجه باللقب.وكاد فريق النصر أن ينهى اللقاء لصالحه في الدقيقة الثانية من الوقت البديل للشوط الثاني، قبل أن يمنع القائم الأيسر لنادي التعاون كرة اللاعب جوليانو.وخاض فريق النصر اللقاء بصفته بطلاً للدوري، بينما دخل التعاون بصفته بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين.