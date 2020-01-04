مانشستر سيتي يضرب بورت فايل برباعية ويتأهل لدور 32 بكأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره بورت فايل برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات دور الـ 64 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

رباعية مانشستر سيتي جاءت عن طريق فيليب فودين تايلور هاروود وأجويرو وزينتشينكو في الدقائق 19، 41، 58، 76، فيما سجل توم بوبي هدف بورت فايل في الدقيقة 35.

وبذلك تأهل مانشستر ستيي إلى دور 32 بكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما ودع بورت فايل الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزية.

يذكر أن مانشستر سيتي يصطدم بنظيره مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر وذلك ضمن بطولة كابيتال ون، يوم الثلاثاء المقبل.