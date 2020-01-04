مانشستر يونايتد يتعادل مع ولفرهامبتون بكأس إنجلترا ويفرض الإعادة

حسم التعادل السلبي، بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "مولينيو"، ضمن الدور الثالث من كأسإنجلترا.
ومن المقرر أن يتم إعلان إعادة المباراة من أجل حسم المتأهل للدور المقبل على ملعب "أولد ترافورد"معقل اليونايتد، وأن تقام خلال الأسبوعين القادميين.
دخل الشياطين الحٌمر بـتشكيل مكون من:
روميرو في حراسة المرمى
في الدفاع: فيكتور ليندلوف، أشلي يونج، هاري ماجواير، ويليامز
في الوسط: ماتيتش، بيريرا، شونج
في الهجوم: خوان ماتا، جرينوود، دانيال جيمس.
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