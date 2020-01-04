اتحاد الكرة يرفض قيد كهربا في الأهلي.. تعرف على السبب

رفض مسئولو اتحاد الكرة، قيد محمود كهربا لاعب الأهلي في قائمة الفريق الأحمر بعد وصول بطاقته الدولية.

واشترط مسؤولو الجبلابة الحصول على 8 ملايين جنيه قيمة مدينات مستحقة للاتحاد على الأهلي من أجل قيد اللاعب.

الأحمر بعد وصول بطاقته الدولية.واشترط مسؤولو الجبلابة الحصول على 8 ملايين جنيه قيمة مدينات مستحقة للاتحاد على الأهلي من أجل قيد اللاعب.

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