حقق منتخبنا الوطني للكاراتيه، اليوم السبت، أول ذهبيتين في بطولة شمال إفريقيا للشباب والناشئين المقامة حاليا في تونس.
نجحت ملك غبن في الفوز بذهبية كاتا ناشئات، في الوقت الذي فازت فيهدنيا يسري بذهبية كاتا للشباب، واكتفى محمد ياسر بالحصول على الميدالية الفضية في منافسات كاتا للشباب للرجال.
انتزع فوزي ناشد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فوق 76 كجم لتحقق مصر ثالث ميدالية برونزية لها في البطولة.
يذكر أن أحمد أشرف نجم منتخبنا الوطني للكاراتيه، سبق أن فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة، وهو نفس الأمر بالنسبة لنورهان أحمد حسن في منافسات فوق 59 كجم.
كانت هذه تفاصيل خبر ذهبيتان لمنتخبنا الوطني في بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.