تشكيل برشلونة.. ميسي وجريزمان يقودان الهجوم أمام إسبانيول

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة لمواجهة نظيره إسبانيول، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب كورنيلا البرات، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي : حراسة المرمى : نيتو. Advertisements خط الدفاع : بيكيه، جوردي ألبا، سيرجيو روبرتو، لينجليه. خط الوسط : راكيتيتش، دي يونج، بوسكيتس. خط الهجوم : جريزمان ، ميسي ، سورايز.

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