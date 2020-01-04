أكد البرتغالي روي فاريا مدرب فريق الدحيل ، ان فريقه لم يكن في يومه خلال المباراة التي تعادل فيه سلباً مع ضيفه قطر، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري نجوم قطر لكرة القدم.
وقال مدرب الدحيل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : بصراحة لست راضياً عن المستوي الذي قدمناه في مباراة أمس ولا عن النتيجة أيضاً .
وأضاف :” حدث ما توقعته قبل المباراة حيث قلت اننا سنواجه خصماً عنيدا المباراة ،فكنت أتوقع آن المهمة لن تكون سهلة وفريقي لم يكن في أفضل حالاته وأفتقدنا إلي العديد من الأمور المُهمة في المباراة وهذا هو حال كرة القدم تأتي مباريات لا تقدم فيها المستويات المنتظره منك ولذلك أقول أن نتيجة التعادل هي عادلة للفريقين في ضوء ما قدم من مستوي علي أرضية الميدان” .
ورفع الدحيل رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الدوري القطري، بفارق نقطة أمام الريان صاحب المركز الثاني.
رسميًا | صفقة قياسية لنجم يوفنتوس مع الدحيل القطري
ماندزوكيتش يتجنب نقد ساري في مؤتمر تقديمه في قطر
مدرب الريان يشدد على أهمية الفوز في افتتاح جولة إياب دوري نجوم قطر
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الدحيل مستاء من لاعبي فريقه بعد أحداث مباراة نادي قطر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.