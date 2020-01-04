مدرب الدحيل مستاء من لاعبي فريقه بعد أحداث مباراة نادي قطر!

أكد البرتغالي روي فاريا مدرب فريق الدحيل ، ان فريقه لم يكن في يومه خلال المباراة التي تعادل فيه سلباً مع ضيفه قطر، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وقال مدرب الدحيل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : بصراحة لست راضياً عن المستوي الذي قدمناه في مباراة أمس ولا عن النتيجة أيضاً .

وأضاف :” حدث ما توقعته قبل المباراة حيث قلت اننا سنواجه خصماً عنيدا المباراة ،فكنت أتوقع آن المهمة لن تكون سهلة وفريقي لم يكن في أفضل حالاته وأفتقدنا إلي العديد من الأمور المُهمة في المباراة وهذا هو حال كرة القدم تأتي مباريات لا تقدم فيها المستويات المنتظره منك ولذلك أقول أن نتيجة التعادل هي عادلة للفريقين في ضوء ما قدم من مستوي علي أرضية الميدان” .

ورفع الدحيل رصيده إلى 30 نقطة في صدارة ترتيب الدوري القطري، بفارق نقطة أمام الريان صاحب المركز الثاني.

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