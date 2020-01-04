لاعب بورت فايل يكسب رهان عمره 6 أشهر أمام مانشستر سيتي

نفذ لاعب بورت فايل الإنجليزي “توم بوب” وعده بتسجيل هدفاً في شباك مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم السبت 4-1-2020.
وكان بوب كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي منذ ستة أشهر، تعليقًا على الأداء السيء لمدافع مانشستر سيتي “جون ستونز” في إحدى مباريات المنتخب الإنجليزي، بإنه يمكنه تسجل 40 هدفًا لو لعب كُل أسبوع ضد ستونز!.
وقال بوب عبر حسابه قبل 6 أشهر “شاهدت للتو ملخصًا لمباراة منتخب إنجلترا في تصفيات يورو 2020، أنا أعلم أنني ألعب في الدرجة الثانية، وأعلم أنه (ستونز) يلعب لمنتخب إنجلترا ويتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في مانشستر سيتي، وأعلم أنه أفضل مني بمليون مرة، لكنني سأحب اللعب ضد جون ستونز كُل أسبوع لأنني سأتمكن من تسجيل 40 هدفاً”.
وخسر بورت فايل بأربعة أهداف لهدف أمام مانشستر سيتي على ملعب طيران الاتحاد.
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