سجل أبطال كأس السوبر السعودي منذ عام 2013

كأس السوبر السعودي هي بطولة كرة قدم سعودية حديثة العهد، تقام بشكل سنوي بين بطل الدوري السعودي و بطل كأس الملك السعودي منذ عام 2012.

وفي موسم 2012 قرر الإتحاد السعودي لكرة القدم إعتماد بطولة كأس السوبر السعودي بشكل رسمي، على أن تقام مباراة السوبر في مطلع الموسم الكروي لعام 2012 بين الشباب السعودي بطل الدوري السعودي في ذلك الموسم وبين الأهلي السعودي بطل كأس الملك في ذلك الموسم، إلا أن مباراة السوبر في ذلك الوقت تم إلغائها من قبل الإتحاد السعودي لكرة القدم بسبب ما وصفه الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه ضيق الوقت.

وفي مطلع موسم 2013 أقيمت أول مباراة سوبر سعودية بعد إعتمادها بشكل رسمي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بين نادي الفتح السعودي بطل الدوري السعودي في ذلك الموسم ونادي إتحاد جدة السعودي بطل كأس الملك في ذلك الموسم على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مدينة مكة المكرمة و انتهت المباراة بفوز الفتح بالبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ويتصدر نادي الهلال قائمة أكثر الاندية السعودية تتويجاً بلقب كأس السوبر، برصيد مرتين عامي 2015-2018.

وإليكم جدول سجل أبطال كأس السوبر السعودي + وصيف كل نسخة :

السنة البطل الوصيف 2013 الفتح (بطل الدوري) الاتحاد 2014 الشباب (بطل الكأس ) -ركلات الترجيح النصر 2015 الهلال (بطل الكأس) النصر 2016 الأهلي (بطل الدوري) -ركلات الترجيح الهلال 2017 ألغيت ألغيت 2018 الهلال (بطل الدوري) الاتحاد 2019 النصر (بطل الدوري) التعاون