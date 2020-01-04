سجل أبطال كأس السوبر السعودي منذ عام 2013

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كأس السوبر السعودي هي بطولة كرة قدم سعودية حديثة العهد، تقام بشكل سنوي بين بطل الدوري السعودي و بطل كأس الملك السعودي منذ عام 2012.
وفي موسم 2012 قرر الإتحاد السعودي لكرة القدم إعتماد بطولة كأس السوبر السعودي بشكل رسمي، على أن تقام مباراة السوبر في مطلع الموسم الكروي لعام 2012 بين الشباب السعودي بطل الدوري السعودي في ذلك الموسم وبين الأهلي السعودي بطل كأس الملك في ذلك الموسم، إلا أن مباراة السوبر في ذلك الوقت تم إلغائها من قبل الإتحاد السعودي لكرة القدم بسبب ما وصفه الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه ضيق الوقت.
وفي مطلع موسم 2013 أقيمت أول مباراة سوبر سعودية بعد إعتمادها بشكل رسمي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بين نادي الفتح السعودي بطل الدوري السعودي في ذلك الموسم ونادي إتحاد جدة السعودي بطل كأس الملك في ذلك الموسم على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مدينة مكة المكرمة و انتهت المباراة بفوز الفتح بالبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويتصدر نادي الهلال قائمة أكثر الاندية السعودية تتويجاً بلقب كأس السوبر، برصيد مرتين عامي 2015-2018.
وإليكم جدول سجل أبطال كأس السوبر السعودي + وصيف كل نسخة :
|السنة
|البطل
|الوصيف
|2013
|الفتح (بطل الدوري)
|الاتحاد
|2014
|الشباب (بطل الكأس ) -ركلات الترجيح
|النصر
|2015
|الهلال (بطل الكأس)
|النصر
|2016
|الأهلي (بطل الدوري) -ركلات الترجيح
|الهلال
|2017
|ألغيت
|ألغيت
|2018
|الهلال (بطل الدوري)
|الاتحاد
|2019
|النصر (بطل الدوري)
|التعاون
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