بث مباشر | مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي في البطولة العربية للأندية

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لمباراة القمة الجزائرية المغربية بين مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي في ذهاب دور الـ 8 من بطولة كأس البطولة العربية، مساء اليوم السبت 4-1-2020.

المباراة المرتقبة تقام على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة الذي حقق عليه منتخب الجزائر الأول الكثير من النتائج المتميزة في السنوات الـ 10 الماضية، خاصةً في تصفيات مونديال 2010.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى، الناقل الحصري لهذه البطولة.

مولودية الجزائر 1-0 الرجاء البيضاوي

???? ملعب مصطفى تشاكر (البليدة- الجزائر)

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???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة ذهاب دور ال8 من البطولة العربية للأندية 2020/2019 بين مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي المغربي.

????????‍???? سيكون معكم في هذا اللقاء المنتظر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

♻️ كي يصلك كل ما هو جديد عن اللقاء، من لقطات وفرص ولمحات فنية بالاضافة للتغييرات والبطاقات، كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة دقيقة بدقيقة.

بعد قليل تأتيكم التشكيلة الرسمية لكل فريق.

تشكيلة مولودية الجزائر اليوم : فريد شعال نبيل لعمارة محمد مرواني – أيوب عزي – عبد الرحمن حشود – ميلود ربيعي – شمس الدين حراق – سفيان بن دبكه – مودي بن علجية – سامي فريوي – عبد المؤمن جابو.

: فريد شعال نبيل لعمارة محمد مرواني – أيوب عزي – عبد الرحمن حشود – ميلود ربيعي – شمس الدين حراق – سفيان بن دبكه – مودي بن علجية – سامي فريوي – عبد المؤمن جابو. تشكيلة الرجاء اليوم : أنس زنيتي – عبد الجليل جبيرة – عد الرحيم الشاكير – سند الورفلي – عمر بوطيب – عمر العرجون – فابريس نجوما – سفيان الرحيمي – محسن متولي – محمد أزريدة – بين مالانجو.

1″ صافرة بداية الشوط الأول.. مولودية الجزائر على اليمين باللون الأبيض، والرجاء على اليسار باللون الأخضر.

10″ جس نبض من كلا الفريقين وانحصار للعب في خط الوسط بشكل واضح.

15″ محسن متولي يمارس هوايته المفضلة بتمرير الكرات العرضية النموذجية من الجهة اليمنى لكن دفاع مولودية الجزائر يتفطن ويبعد ركلة ركنية نفذها متولي بنجاح.

16″ الرجاء يبدو الطرف الأفضل والأكثر جاهزية لخوض هذه المباراة حتى الآن.

29″ أوووووووووووه…على عكس سير المباراة…هدف التقدم لمولودية الجزائر.

29″ ⚽ ???? جووووووووووووووووول…سامي فريوي يحول عرضية جميلة من شمس الدين حراق جاءته من الجهة اليسرى برأسية ذكية تذهب في الزاوية اليسرى.

31″ ⚠️ بطاقة صفراء لأحد أعضاء الجهاز الفني لنادي الرجاء للاعتراض على الحكم.

32″ هياج كبير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر من جمهور مولودية الجزائر فرحة بهدف التقدم.

43″ عرضية مثالية من محسن متولي بالقدم اليمنى من الجهة اليسرى، تشتت من قلبي دفاع مولودية الجزائر.

44″ تصويبة طائشة من أحد لاعبي الرجاء على حافة منطقة جزاء المولودية تذهب في المدرجات.

45″ انتهاء الشوط الأول .. تقدم مولودية الجزائر 1-0.

احتجاجات كبيرة من لاعبي الرجاء على الحكم بسبب لعبة الهدف..

لاعبو الرجاء لديهم اعتقاد أن الهدف غير صحيح بسبب تعرض الراية للكسر لحظة تنفيذ الركلة الركنية التي جاء منها الهدف