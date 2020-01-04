زيدان يرفض ترشيح ريال مدريد للتتويج بالسوبر الإسباني

إعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أنه ليس هناك فريقًا بعينه للفوز بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

جاءت تصريحات زيدان عقب فوز ريال مدريد على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة عشر للمسابقة المحلية.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال زيدان “الفرق الأربعة التي ستلعب السوبر الإسباني قادرة على الفوز بالبطولة، ليس هناك فريقًا مرشحًا للفوز باللقب”.

وستقام مباريات السوبر الإسباني في الأراضي السعودية خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الثاني الجاري بمشاركة فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وأضاف ” لقد بدأنا العام بشكل جيد وهو أمر مهم بالنسبة لنا، كان اللاعبون في كامل تركيزهم منذ الدقيقة الأولى لمباراة خيتافي، كنا نعلم أننا سنلعب ضد فريق صعب وقوي”.

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وأوضح زيدان “سنستمر بالعمل، نعلم أن الكرة ترفض الدخول أحيانًا، لكن ما يتوجب علينا حينها هو الهدوء”.

وتغزل زيدان في حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا قائلًا “كورتوا أنقذنا في الشوط الأول، لقد كان حاسمًا، فهو لاعب مهم لفريقنا”.

كما أشاد بلاعبه الكرواتي لوكا مودريتش في ختام تصريحاته قائلًا ” لطالما كان لوكا مودريتش لاعبًا مُهمًا، نحن نعلم جيدًا الإضافة التي يقدمها للفريق”.

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