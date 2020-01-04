جوارديولا يعلق على شائعات رحيل فرناندينيو عن مانشستر سيتي

توقع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي تمديد عقد لاعب وسطه البرازيلي فرناندينيو الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، بحسب ما ذكر المدرب الإسباني الجمعة.

وكان اللاعب البالغ 34 عاماً قد تألق في مركز الوسط الدفاعي خلال تتويج الفريق بلقب الـ”برميرليج” في آخر موسمين، بيد انه أضطر للعب في مركز قلب الدفاع بسبب إصابات زملائه في هذا المركز.

أحرز لقب الدوري ثلاث مرات منذ انضمامه من شاختار دانيتسك الأوكراني في عام 2013، وقد ساهم أداؤه الجماعي برغبة جوارديولا في بقائه لفترة إضافية في ملعب “الاتحاد”.

قال جوارديولا لمراسلين “بالطبع (أود بقاءه). أنا واثق وسعيد من ثلاثة مواسم ونصف الموسم أمضيناها سوياً”.

تابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً “لا ينبغي أن يقنعني كي يبقى لفترة أطول، فقد قام بذلك منذ اليوم الأول يعرف تماماً رأينا بما قام به من أجل النادي لعدة سنوات”.

أضاف المدرب الفذ “هو من أفضل اللاعبين في تاريخ هذا النادي”.

وأنتقل فرناندينيو إلى مركز قلب الدفاع بعد الإصابة التي لحقت بالفرنسي ايمريك لابورت. كما غاب عن مباريات كثيرة الثنائي جون ستونز والارجنتيني نيكولاس أوتامندي، ليتحوّل فرناندينيو خياراً رئيساً في قلب الدفاع.

لكن لابورت الغائب منذ أغسطس لإصابة بركبته، اقترب من العودة الى الملاعب وبدأ الأسبوع الجاري بخوض تمارين منفردة على أرض الملعب.

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قال جوارديولا “أمس كانت المرة الأولى يتدرب فيها لمدة 10 او 15 دقيقة مع الفريق. يتحسن وشعوره أفضل. أعتقد أنه سيخوض كامل تماريننا الجماعية الأسبوع المقبل”.

أضاف “لا ننسى أنه غائب منذ أكثر من اربعة اشهر. يحتاج للوقت. يتدرب معنا لكن لا يمكنه خوض 90 دقيقة في اليوم التالي”.

ويواجه سيتي، حامل لقب الكأس، بورت فايل من الدرجة الرابعة السبت ثم يخوض نصف نهائي كأس الرابطة ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد الاسبوع المقبل.

وعما إذا كان سيريح لاعبيه قبل قمة يونايتد، أضاف الإسباني “لم يكن ممكنا إحراز كاس الرابطة مرتين توالياً والكأس الموسم الماضي إذا لم نكن مركزين في الكؤوس والدوري.. قلتها عدة مرات، نحاول خوض كُل مباراة بجدية وأعطاءها أهمية كبيرة، بغض النظر عن المسابقة التي نخوضها”.

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