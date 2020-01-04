مدرب العين الجديد يُحدد أهدافه فيما تبقى من مباريات هذا الموسم

عقد البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني الجديد لفريق العين الإماراتي، إجتماعًا مع اللاعبين، وذلك بعد تقديمه من جانب إدارة النادي كمدرب للفريق خلفًا للكرواتي إيفان ليكو الذي تمت إقالته.
وكان العين أعلن تعاقده مع بيدرو أمس الجمعة، ثم قدمه لوسائل الإعلام اليوم السبت كمدرب جديد للفريق.
وذكر الموقع الرسمي لنادي العين على شبكة الإنترنت، أن بيدرو أكد للاعبين خلال إجتماعه بهم، على رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز في كُل المباريات المقبلة للفريق في بطولة الدوري وفي كافة البطولات التي يشارك بها الفريق.
وأكد بيدرو على ثقته الكاملة في إمكانيات لاعبي العين، وقدرتهم على تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق ومساندته.
ويحتل العين المركز الخامس في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة.
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