رسميًا | محمود كهربا في قائمة مباراة الأهلي ونادي مصر بالدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، اليوم السبت، قائمة الفريق لمواجهة نادي مصر، والتي تقام غداً الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري المصري.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد محمود عبد المنعم (كهربا) المنضم حديثاً من أفيس البرتغالي، بعد وصول بطاقته الدولية، حيث أعلن النادي المصري عن قيد اللاعب في القائمة المحلية والأفريقية للفريق.

وضمت القائمة كُل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعه رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول و حسام عاشور وعمرو السولية وآليو ديانج ومحمد مجدي «أفشة» ووليد سليمان وأحمد الشيخ و جيرالدو ومحمود عبد المنعم «كهربا» وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة بعد خوضه سبع مباريات.

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