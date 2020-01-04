اونلاين | قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة برشلونه واسبانيول بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الاسباني لكرة القدم| شاهد هدف ميسي العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة برشلونه واسبانيول بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الاسباني لكرة القدم| شاهد هدف ميسي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم متابعينا موعد مباراة برشلونة واسبانيول، حيث تعتبر المباراة من المباريات المنقذة لنادي اسبانيول الذي يتذيل قاع الدوري الإسباني ليكون اسبانيول على أمل تحقيق على الأقل نقطة واحدة يرفع بها النادي رصيده خلال البطولة.

نرصد لكم موعد مباراة برشلونة ضد اسبانيول القادمة اليوم السبت الموافق في الرابع من شهر يناير الجاري لعام 2020 ،والتي ستقام من خلال قنوات بي ان سبورت الرياضية.

يتصدر نادي برشلونة الإسباني بطولة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بعد أن تغلب في مباراته الأخيرة على نادى ألافيس برباعية مقابل هدف واحد.

موعد مباراة برشلونة واسبانيول

تأتي مباراة برشلونة وإسبانيول في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الليجا حيث تقام المباراة على ملعب “آر سي دي إي” السبت الموافق 4 يناير 2020 في تمام 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة واسبانيول

حالة من المنافسة الشديدة بين قطبي الكرة الإسبانية نادي برشلونة صاحب المركز الأول ونادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني يضم الفريقان كوكبة كبيرة من نجوم كرة القدم مثل ليونيل ميسي ببرشلونة وغاريث بيل وبنزيما في ريال مدريد.

يسعى فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني الحفاظ على تربع فريقه على عرش الدوري حيث يضم فريق برشلونة باقة من كبار النجوم على رأسهم بيكيه وميسي ولونجليه ودي يونج وجريزمان وسواري.

تشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة كما يلي :

حراسة المرمى : مارك اندري تير شتيغن وفي خط الدفاع معنا كلا من جيرارد بيكيه – جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو اما في خط الوسط سيكون متواجد فرينكي دي يونغ – ارتورو فيدال – سيرجيو بوسكيتش

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واخيراً سيكون في خط الهجوم : انطوان جريزمان – ليونيل ميسي –لويس سواريز

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة برشلونة واسبانيول

من المقرر أن تبث قناة beIN SPORTS HD 3 عبر شاشتها مباراة برشلونة واسبانيول على التردد التالي

التردد 12604

القمر نايل سات

استقطاب أفقي

الترميز 27500

التصحيح2/3

إسبانيول ضد برشلونة

حالة من الانهيار تضرب فريق نادي اسبانيول حيث يمتلك الفريق 10 نقاط خلال مشاركته في 17 مباراة في مجمل مشاركته في الدوري الإسباني ليصبح الفريق تحت تهديد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

يسعى أبيلاردو المدير الفني لنادي إسبانيول تغيير خطة اللعب لفريقه حيث اعتمد على طريقة لعب تقليدية خلال مبارياته الماضية والتي تعتمد على تشكيل 3-1-4-2 ويضم نادي إسبانيول عدد من النجوم مثل فيا وجوميز كامبوزانو دييجو لوبيز و لوزانو واسبينوزا، وكالياري وعدد كبير من نجوم الساحرة الستديرة.