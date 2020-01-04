اونلاين | يلا كوره Live| مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر في الدوري الاسباني.. يلا شوت مباشر barca

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مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر في الدوري الاسباني ومباراة الجولة 19، ويسعى برشلونة للفوز ليتصدر الدوري بعد أن فاز ريال مدريد على خيتافي وأصبح يزيد عن برشلونة بنقطة، ويدخل برشلونة المباراة برصيد 39 نقطة ويسعى للوصول للنقطة 42 بعد مباراة اسبانيول الذي يعاني هذا الموسم ويتعرض لشبح الهبوط بعد النتائج السلبية والعروض الضعيفة التي يُقدمها.

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول

بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول ومباراة ديربي كتالونيا التي لا تعرف الاحتمالات ودائما ما يواجه فريق برشلونة صعوبة في مواجهة الجار اسبانيول الذي يُقدم أداء كبير في الديربي في الملعب الصعب ملعب اسبانيول.

بطاقة مباراة برشلونة واسبانيول

البطولة الدوري الاسباني

الجولة الأسبوع 19

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موعد المباراة 04-01-2020

توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 3

معلق المباراة رؤوف خليف

ملعب المباراة ملعب باور 8

بث مباشر

بث مباشر مباراة برشلونة واسبانيول في ديربي كتالونيا ومباراة الجولة 19 من الدوري الاسباني، ويُقدم لكم البث يلا شوت الناقل للمباريات عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات الدوري الاسباني والدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حال انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة اُخرى أو متابعة مباراة برشلونة واسبانيول عبر القناة الثانية بأعلى جودة: