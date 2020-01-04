اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة مضيفه وجاره فريق إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020 على ملعب كورنيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضاً عشاق مباراة ديربي كتالونيا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وإسبانيول قبل مباراة الليلة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة مضيفه وجاره فريق إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020 على ملعب كورنيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول والقنوات الناقلة للمباراة

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول، ستكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإسبانيول

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق إسبانيول مساء اليوم في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الحفاظ على موقعه في صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ويعلم فريق برشلونة جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام جاره الكتالوني، بالرغم من الوضعية الصعبة التي يعيشها فريق إسبانيول طيلة الأشهر الماضية، بسبب مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي مما كان له تأثيراً سلبياً للغاية عليه على الصعيد المحلي.

ولا تؤثر هذه الأمور كثيراً في نتيجة مباراة الديربي، حيث دائماً ما تتسم هذه المباراة على وجه التحديد بالشراسة والعنف مهما كانت وضعية كلاً من الجارين، وهو ما يعني بالتالي أن البارسا سوف يكون على موعد مع لقاء في غاية التعقيد الليلة خارج أرضه.

ويأمل الفريق الكتالوني في إنهاء الأزمات التي يجدها بصفة مستمرة حينما يخوض المباريات خارج ملعب الكامب نو، حيث يتعثر برشلونة دائماً في المباريات الكبيرة خارج ملعبه سواء كان ذلك في مسابقة الدوري الإسباني أو حتى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

على الجانب المقابل، يطمح فريق إسبانيول في تحقيق انطلاقة جديدة مع بداية العام الجديد 2020، وخاصة بعدما تم تغيير المدير الفني على أمل أن تتغير معه النتائج من السلبية إلى الإيجابية، علماً بأن الفريق الكتالوني الصغير يجد نفسه في المركز الأخير في ترتيب الليغا الإسبانية حالياً، مما يجعله بالتالي مُهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الجاري.

ويبقى التساؤل حاضراً حول كيفية تواجد فريق إسبانيول في مثل ذلك المركز المتواضع، بالرغم من نجاحه في الوصول إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي، على أمل ألا يؤثر استمراره في تلك المسابقة القارية على مستقبله رفقة كبار كرة القدم الإسبانية.

وإليكم الآن نتائج فريق برشلونة في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

برشلونة 2/5 ريال مايوركا، الدوري الإسباني.

إنتر ميلانو الإيطالي 2/1 برشلونة، دوري أبطال أوروبا.

ريال سوسيداد 2/2 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 0/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

برشلونة 1/4 ديبورتيفو ألافيس، الدوري الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق إسبانيول في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ريال مدريد 0/2 اسبانيول، الدوري الإسباني.

إسبانيول 1/0 سيسكا موسكو الروسي، الدوري الأوروبي.

إسبانيول 2/2 ريال بيتيس، الدوري الإسباني.

إِسبورتيو 2/0 اسبانيول، كأس ملك إسبانيا.

ليغانيس 0/2 اسبانيول، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من برشلونة وإسبانيول في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة:

برشلونة، المركز الأول، يمتلك في رصيده 39 نقطة.

إسبانيول، المركز الأخير، يمتلك في رصيده 10 نقاط.