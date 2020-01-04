اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| Watch Espanyol vs Barcelona live stream

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kora cool live برشلونة وفالنسيا في البطولة باعتبارهما بطلي الدوري والكأس على الترتيب. بينما يشارك أتليتكو مدريد في البطولة باعتباره وصيفًا للدوري الإسباني. أما ريال مدريد فيشارك بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري في الموسم الماضي وذلك طبقًا لقواعد البطولة لأن الكأس لا يُحدد من خلاله صاحب مركز ثالث yalla shoot live

في 2017، كان كأس السوبر الإسباني يقام بنظام مبارتي الذهاب kora on line والعودة حتى صار يقام من مباراة واحدة قبل أن يتم تعديله إلى الدورة الرباعية بداية من الموسم الحالي.

يعتبر برشلونة الأكثر فوزا باللقب بواقع 13 مرة وهو الأكثر وصولا للوصافة بعشر مرات أي 23 نهائي، بينما خاص ريال مدريد النهائي في 15 مناسبة وحصد اللقب في عشر منها. في حين فاز ديبورتيفو لاكورونيا بثلاث ألقاب وفاز كلا من أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو بلقبين، بينما فاز فالنسيا باللقب مرة واحدة فقط.yalla shoot

أقيم السوبر الإسباني في الموسم الماضي في مدينة طنجة المغربية بين برشلونة وأشبيلية وهي المرة الأولى والأخيرة التي تُقام من خلالها البطولة من مبارة واحدة.kora cool

* التشكيل المتوقع :kora star

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من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليت - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي إسبانيول الدولي يلا شوت بث مباشر برشلونة وإسبانيول كورة انلاين، مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة برشلونة وإسبانيول في الجولة التاسعة عشر yalla shoot من الدوري الإسباني رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول كورة ستريمkora stream live