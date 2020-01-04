اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة yallakora

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يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة حصدها من 18 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات. سجل برشلونة في الدوري حتى الآن 47 هدفًا ومني مرماه ب 21 هدفًا. وعلى الجانب الآخر، يحتل إسبانيول المركز الأخير في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، حيث فاز في مبارتين وتعادل في 4 مباريات وخسر 12 مباراة. سجل إسبانيول في الدوري حتى الآن 12 هدف ومني مرماه ب 34 هدف.

واجه برشلونة نظيره إسبانيول في 207 مباراة في جميع المسابقات، فازبرشلونة في 121 مباراة مقابل خسارة في 44 مباراة وتعادل في 42 مباراة.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليت - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

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خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

* مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول :

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