اونلاين | بث مباشر HD مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول gool messi بث مباشر مباراة برشلونة اليوم رابط barca كورة أتش دي لايف

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يفتتح ملعب آر سي دي إي اليوم لقاء بين فريقي اسبانيول حيث يستقبل ضيفاً ثقيلاً على ملعبه ضمن منافسات الإسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني ، يتصدر البلوغرانا الدوري برصيد 39 نقطة ، فاز في 12 لقاء وتعادل ثلاث وخَسر ثلاث مباريات أخري ، وفي اللقاء الماضي لعَب أمام فريق ألافيس وفاز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ، على الجانب الآخر نادى اسبانيول يحتل المركز الأخير من الليجا ويسعي في الخروج من اللقاء على الأقل بنقطة يرفع بها رصيده خصوصاً أنه سيواجه فريق كبير بحجم نادى برشلونة.

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وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم السبت 4 يناير 2020 في الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني , في تمام الساعه العاشرة مساءً بتوقيت القاهره تقام المباراة على ملعب آر سي دي إي ، يُعرض على قناة Bein Sports HD.

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “الخليج 365” كل جديد عن موعد برشلونة واسبانيول في الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني والتي ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة , والحادية عشر مساءً بتوقيت الرياض.