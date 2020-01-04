اونلاين | بث مباشر مباراة النصر السعودي| بث الأسطورة مشاهدة مباراة النصر والتعان مجانًا قناة ksa المفتوحة

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يستعد نادي النصر السعودي KORA STAR لمواجهة نظيره نادي التعاون اليوم السبت 4 يناير ضمن منافسات الدور النهائي KORA GOAL من بطولة كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر و التعاون اليوم في نهائي السوبر السعودي

وستلعب مباراة نادي النصر KORA ONLINE ضد نظيره نادي التعاون اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي في تمام الساعة السابعة وربع مساءا KORA LIVE بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة وربع مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون اليوم في كأس السوبر السعودي

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وستذاع مباراة نادي النصر YALLA SHOOT ضد نظيره نادي التعاون اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي على قناة "السعودية الرياضية 1" بتعليق فارس عوض وبتعليق سمير المعيرفي.

بث مباشر لمباراة النصر والتعاون اليوم في كأس السوبر السعودي

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي النصر ضد نظيره نادي التعاون اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي النصر ضد نظيره نادي التعاون اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.