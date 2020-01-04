اونلاين | لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر MESSI كورة لايف رابط ماتش برشلونة KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

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يحل برشلونة ضيفاً على جاره اللدود إسبانيول، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في وقتٍ يسعى فيه البارسا للحفاظ على صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

ويفتقد برشلونة لخدمات الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن بسبب إصابة تعرض لها خلال الأسابيع الماضية، ما يعني أن البرازيلي نيتو سيخوض مباراته الأولى في الليجا، أمام إسبانيول الذي يتذيل ترتيب المسابقة.

ويُعاني برشلونة من نقص في منتصف الملعب مع غياب البرازيلي أرتور ميلو لـ3 أسابيع بسبب مشكلة في الفخذ، وانتقال كارليس ألينا إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة، ورغبة فيدال في الرحيل إلى إنتر ميلان.

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موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة:

ومن المُنتظر أن تُقام المباراة مساء غدٍ السبت 4 يناير 2020 (الموافق لـ9 جمادى الأول 1441)، على أرضية ملعب كورنيلا ألبرات، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة (العاشرة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المغرب، الثامنة بتوقيت جرينيتش).

ومن المُقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس (إتش دي 3)، على أن يتولى رؤوف خليف مهمة التعليق عن هذا اللقاء، مع العلم أن هنالك قنوات أجنبية ستقوم ببث المواجهة، ومن بينها: سبورت كلوب 1 الصربية، ودازن 1 الألمانية.

وهذه هي المباراة الأخيرة التي سيخوضها البارسا، قبل التوجه نحو السعودية للمشاركة في مسابقة السوبر الإسباني، حيث سيواجه الفريق الكتالوني خصمه أتلتيكو مدريد يوم الخميس القادم.