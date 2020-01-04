اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر اليوم بدون تقطيع

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رابط مشاهدة مباراة السوبر السعودي اليوم السبت بين النصر والتعاون YALL SHOOT

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وتتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية نحو مدينة جدة JEDDAH وتحديداً لملعب الجوهرة المشعة، حيث يستضيف لقاء السوبر السعودي بين النصر والتعاون

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موعد مباراة النصر ضد التعاون AL NASR VS ALTAAWON

يتقام المباراة اليوم 4 يناير في تمام الساعة السابعة والربع 19:15 بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع 20:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وسوريا والعراق ، التاسعة والربع 21:15 بتوقيت الإمارات، السادسة والربع 18:15 بتوقيت تونس والجزائر، الخامسة والربع 17:15 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 1.

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