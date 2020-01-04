اونلاين | يلا شوت حصري مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون الآن في نهائي كأس السوبر السعودي| يلا شوت النصر 1-1 التعاون بث مباشر

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مشاهدة بث مباشر (يلا شووت حصري) مباريات الكرة العربية والدوريات الخليجية online| حيث يفتح ستاد "الجوهرة المشعة" أبوابه مساء اليوم السبت، لاستضافة المواجهة النارية بين فريق النصري (بطل الدوري السعودي) والتعاون (بطل كأس خادم الحرمين) في نهائي كأس السوبر السعودي، تابع بث مباشر مباراة (super cup) بجودة فائقة.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين (النصر والتعاون) kora live| مشاهدة بث مباشر مباراة النصر اليوم:

تقام مباراة النصر ضد التعاون في نهائي السوبر السعودي اليوم السبت 4 – 1 – 2020، على ستاد "الجوهرة المشعة" في مدينة "جدة" بالسعودية، في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويبحث ناديا النصر والتعاون عن لقبهما الأول في كأس السوبر، حيث لم يسبق لهما تحقيق اللقب المحلي.

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مشاهدة بث مباشر (كورة ستار) مباراة نهائي كأس السوبر السعودي (النصر vs التعاون)| مشاهدة البث الحصري والمباشر لمباريات الكرة السعودية اليوم السبت بدون تقطيع:

كول كورة – بث مباشر نهائي كأس السوبر السعودي على قناة السعودية الرياضية، حيث يدير مباراة النصر والتعاون طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي، وتم تكليف ماريو ديكس كحكم مساعد، وهبسيل ستيجسترا كحكم مساعد ثاني، وكريستيان باكس كحكم رابع، كما تم تكليف يواكيم كامبيوس كحكم فيديو، أما حكم مساعد الفيديو فهو روب ديبرينك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في السوبر السعودي kora online| بث مباشر قناة ksa sports الناقلة لمباريات الكرة السعودية والبطولات العربية| شاهد بث مباشر مباراة super cup بدون تقطيع:-

تذاع مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون اليوم السبت 4 -1 – 2020، في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا عبر قنوات السعودية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات البطولات السعودية، وتنقل مباراة الليلة عبر قناة ksa sports hd 3 بتعليق سمير المعيرفي، وقناة ksa sports hd 1 بتعليق فارس عوض.