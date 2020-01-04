رياضة | ليس ماني أو صلاح - ريال مدريد يستهدف نجم جديد من ليفربول.. فهل يفعلها؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس ماني أو صلاح - ريال مدريد يستهدف نجم جديد من ليفربول.. فهل يفعلها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني ضم نجم جديد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي ريال مدريد قد أظهر منذ فترة رغبة في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح نجمي نادي ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

ريال مدريد يستهدف ضم فيرمينو

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع البرازيلي روبيرت فيرمينو مهاجم نادي ليفربول في الصيف القادم.

سبب رغبة ريال مدريد في ضم فيرمينو هذا الصيف

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وأشار الموقع إلى أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع روبيرت فيرمينو في الصيف القادم بناءا على طلب زين الدين زيدان مدرب الفريق لأنه يرى أنه البديل المناسب للفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الحالي.

موقف ليفربول من رحيل فيرمينو في الصيف

وذكرت التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي ليفربول غير مستعد نهائيا للتفريط في فيرمينو هذا الصيف نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

مشاركات روبيرت فيرمينو مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك روبيرت فيرمينو في 30 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.