رياضة | مواعيد مباريات ريال مدريد| موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات ريال مدريد| موعد مباراة ريال مدريد المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق ريال مدريد على مضيفه خيتافي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق المدافع الفرنسي رافائيل فاران، بعد تسديدة رأسية قوية اصطدمت بيد الحارس ديفيد سوريا وسكنت شباك فريق خيتافي، وأضاف "فاران" هدف الريال الثاني بالدقيقة 53 من رأسية متقنة، واحتسب الحكم الهدف بعد لجوءه لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل على اللاعب.

واختتم ثلاثية ريال مدريد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش والذي سجل هدفًا لفريقه بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليفوز الريال 3-0 ويرفع رصيده لـ 40 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة:

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ينتظر فريق ريال مدريد مواجهة قوية يوم الأربعاء المقبل الموافق الثامن من شهر يناير الجاري أمام فريق فالنسيا الاسباني على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام بالسعودية للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

وحال تخطي فريق ريال مدريد عقبة فالنسيا، سيواجه الفائز من مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام يوم 12 من الشهر نفسه بالسعودية.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الإسباني:

أما في بطولة الدوري الإسباني يواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين من الليجا الإسبانية، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة.